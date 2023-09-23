Selen Görgüzel: Tanyeli için anne sütü arıyorum

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23/09/2023

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Selen Görgüzel: Tanyeli için anne sütü arıyorum

Selen Görgüzel, Etiler'de objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde bağışıklığının güçlenmesi için anne sütü içerken görüntülenmesi hatırlatılan Görgüzel, şunları söyledi: “Doktorum yeterli dediği için bırakım. Ama Tanyeli için anne sütü arayışına girdim. Kanser hastalarına çok iyi geldiğini her doktor söylüyor. Eğer taze bir anne sütü bulursam Tanyeli için hastaneye götüreceğim. İnsanlar alay konusu haline getirdi bu durumu ama faydalarını bilseler, ne kadar ciddi bir konu olduğunu anlarlar.” (Deniz BOY-Hürriyet)

23/09/2023 14:15
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TAGS: Selen Görgüzel, tanyeli
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