Selena Gomez 80’lerin sevilen filmi ‘Working Girl'ü yeniden uyarlıyor

Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Selena Gomez’in yeni projesi belli oldu. Gomez, 80’lerin kült filmi ‘Working Girl’ün yeni versiyonunun yapımcı koltuğunda yer alacak.

Şu sıralar ‘Only Murders in the Building’ dizisindeki performansıyla adında sıkça söz ettiren yıldız, daha önce '13 Reasons Why' adlı dizide de yapımcı olarak yer almıştı.

Variety'e göre Gomez'in prodüksiyon için son görüşmelerde bulunduğu ve senaryosunu Ilana Pena'nın kaleme alacağı biliniyor. Oyuncunun filmde rol alıp almayacağı ise henüz belli değil.

OSCAR'DA 6 ADAYLIK KAZANDI



Başrollerinde Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver ve Joan Cusack gibi isimlerin yer aldığı 1988 yapımı ‘Working Girl’ Oscar ödüllerinde birden fazla dalda adaylık kazanmıştı. Gişede 100 bin dolardan fazla hasılat yapan film, Wall Street’te zirveye çıkmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.

09/08/2022 08:53