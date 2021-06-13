Selena Gomez: Ulaşması imkansız güzellik standartları akıl sağlığımı bozdu

ABD'li ünlü pop şarkıcısı Selena Go

Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı 2020 yapımı Dolittle filminde Betsy'yi seslendiren 28 yaşındaki şarkıcı kişisel hayatına dair konuştu ve toplumsal normların kendi yolunu çizmesi konusunda nasıl ilham verdiğini anlattı.

Gomez'in Rare Beauty isimli makyaj markası bulunuyor. Markanın internet sitesinde, "Selena Gomez'in yarattığı Rare Beauty gerçekçi olmayan mükemmellik standartlarına karşı duruyor" ifadeleri yer alıyor.

Şarkıcı bir yandan bipolar bozukluk ve kelebek hastalığıyla (lupus) boğuşurken diğer yandan da üçüncü albümü "Rare"in ismini taşıyan kendi güzellik markasını oluşturdu.

Gomez görünüşe göre kendisine dair düşünme sürecinin ardından belirli bir şekilde görünme baskısını sağlıklı yaşamla nasıl birleştireceğini anlamaya başladı.

Mirror'ın haberine göre Gomez esasen güzellik ve akıl sağlığına dair yapılan konuşmaların arasında "güçlü bir bağ" olduğunu keşfettiğini aktardı. Gomez verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Toplum bize sürekli olarak yeterli olmadığımızı söylüyor, bu yüzden bu baskıyı ortadan kaldırmak ve tartışmayı değiştirmek için bir marka oluşturmak istedim.

Şarkıcı şu ifadeleri ekledi:

Rare Beauty'yle amacım bu gerçekçi olmayan güzellik standartlarını yıkmak.

Kişisel deneyimlerimden bu imkansız güzellik standartlarının zihinsel sağlığımı çok fazla etkilediğini gördüm ve aynı şekilde hisseden birçok kişi tanıyorum.

Gomez internetin de kişinin huzurunu ve akıl sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Şarkıcıya göre sosyal medyaya belli dönemlerde ara vermek sağlıklı bir çözüm.

Independent Türkçe,

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13/06/2021 15:47