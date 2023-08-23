Selena Gomez’in son videosu akıllara eski sevgilisi Justin Bieber’ı getirdi

Bir dargın bir barışık olarak 2010-2018 yılları arasında beraberlik sürdüren ünlü şarkıcılar Justin Bieber ve Selena Gomez’in aşkı zamanında çokça konuşulmuştu. Her ikisi de yıllar içerisinde farklı yönlere savruldular.

Aynı yıl Justin Bieber’ın, bir anda model Hailey Baldwin’le evlenmesi büyük bir gündem yaratırken Selena Gomez’in de bu evliliği sindiremediği ve hoşnutsuz olduğu iddialar arasındaydı.

Tüm bunların üzerine salı günü 31 yaşındaki Gomez, “Sex and the City” dizisinin ikonik karakteri Samantha Jones’un ses kaydıyla yeni şarkısı “Single Soon”un tanıtımını yapınca sosyal medya ikiye bölündü.

ÜNLÜ OYUNCU DA DESTEK VERDİ

Ünlü diziden alınan ses kaydında, Gomez telefona Samantha gibi cevap veriyormuş gibi yaparak karakterin sesini taklit etti ve “Alo?” dedi. Ona, “Bitti, karıma bizi anlattım!” diyen bir erkek sesi yanıt verdi. Bunun üzerine Gomez, “Sen kimsin?” diyerek omuzlarını silkip telefonu kapattı.

Video, daha sonra eski adı Twitter olan X platformunda paylaşıldı ve burada Samantha Jones’u canlandıran 67 yaşındaki Kim Cattrall’ın dikkatini çekti. Ünlü aktris, videoyu yeniden yayınlayarak ruj emojisi ekledi ve “Bu mesajı onaylıyorum” diye yazdı.

Hikayeye göre dizinin bir bölümünde, Samantha karakteri evli bir adamla ilişki kuruyor. Bölümün ilerleyen dakikalarında evli adam arar ve Samantha’yla birlikte olmak için karısını terk etmeye istekli olduğunu söyler, ancak Samantha bununla ilgilenmediğini belirtir.

Gomez’in yeni şarkısını tanıtmak için böyle bir tanıtıma başvurması akıllara hemen eski sevgilisi Bieber’ı getirdi. Sosyal medya kullanıcıları bunun “tamamen Justin ve Hailey’e bir gönderme” olduğunu vurgulayan yorumlar yaptı.