Selenyum, bakır, çinko, fosfor ne ararsanız var

En eski çağlardan beridir tüketilen sarımsak, güçlü doğal bir antibiyotiktir.

Alliacae familyasına ait olan sarımsak, soğanlı bir bitkidir. Boyu 25-200 santimetre arasında değişen ve yıllık bir bitki olan sarımsağın saplarında, yapraklarında ve toprağın altında kalan soğanlı bölümünde aromatik yağ bulunur. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi yağı, özü, çayı ve tabletleri bulunan bitki bazı hastalıkların tedavisini destekler.

Mineral ve vitamin açısından değerli bir bitki olan sarımsağın 3 dişi günlük:

B6 vitamini ihtiyacının %6’sını,

C vitamini ihtiyacının %5’ini,

Kalsiyum ihtiyacının %2’sini

Demir ihtiyacının %1’ini karşılar.

Ayrıca sarımsakta manganez, selenyum, bakır, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, tiamin, riboflavin, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bulunur. Sarımsak kullanılarak hazırlanan sarımsak çayı da tüm bu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırır.

Peki, sarımsak çayı neye yarar? Özellikle zayıflama üzerine etkileri olan sarımsak çayı son yıllarda popülerliği artan bitkisel çaylar arasında yer alır. Ayrıca bazı kronik hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı özel durumlarda sarımsak çayı kullanımı önerilir.

Japon bilim insanlarının da önerdiği sarımsak çayı İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller, antioksidan özelliği ve her derde şifa özelliği ile karşımıza çıkıyor.



Sarımsak çayının faydaları nelerdir, sarımsak çayı neye iyi gelir, sarımsak çayı nasıl yapılır, tüm bu soruların cevaplarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

SARIMSAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER:

Sarımsak

Zencefil

Limon suyu



HAZIRLANIŞI:

3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu kullanılarak hazırlanan sarımsak çayı tarifi oldukça pratik ve kolaydır:

Sarımsak çayı hazırlığı için öncelikli olarak zencefiller robot ya da havan yardımıyla parçalanarak toz haline getirilir.

Toz haline getirilen zencefillerin üzerine 1,5 su bardağı su ilave edilerek 2-3 dakika kadar kaynatılır.



Zencefillerin uzun süre kaynatılması içeriğindeki yararlı maddelerin kaybına neden olabilir. Bu yüzden zencefilleri birkaç dakika kaynatmak yeterlidir.

3 diş sarımsak havanda ezilir ve zencefilli kaynamış suya eklenir.

Sarımsaklar eklendiğinde ocağın altı kapatılmalıdır.

Sarımsak da eklendikten sonra pişirme kabının üstü temiz bir bez ile örtülür ve 10 dakika dinlenmeye bırakılır.

Dinlendirilen sarımsaklı zencefil karışımı ocaktan alınır ve bardağın içine süzülür.

Bardaktaki sarımsak çayı üzerine limon suyu eklenerek tüketilebilir.

Aroması keskin gelirse balla tatlandırarak sarımsak çayınızı içebilirsiniz.

SARIMSAK ÇAYI NASIL İÇİLİR?

Garlic tea olarak da bilinen sarımsak çayı saç bakımından kronik kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynar.

Hazırlanması oldukça kolay olan sarımsak çayı malzemeleri 1 diş sarımsak, 1 su bardağı su, limon ve 2 çay kaşığı baldır.

Cezve içerine soyulan 1 diş sarımsak koyulur ve soğuması için bir kenarda bekletilir.

Ilıyan sarımsaklı su karışımının içine 2 çay kaşığı bal ve limon suyu eklenir.

Günde 3 bardağın üzerinde tüketilmesi bazı rahatsızlıkları tetikleyebileceğinden dolayı sınırlı tüketilmesi önerilir.

Zayıflamak isteyenler bal eklemeden tüketmelidir.

Sarımsak çayının kokusunu bastırmak için fincanınıza limon, elma, ayva gibi taze meyve dilimleri de ekleyebilirsiniz.

SARIMSAK ÇAYI FAYDALARI NELERDİR

Antibakteriyel özelliğe sahip olan sarımsak çayı midedeki zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlayarak mide rahatsızlıklarına engel olabilir.

Gece yatmadan önce tüketilen sarımsak çayı içeriğindeki aromatik yağların etkisi ile göğüs tıkanıklıklarını önleyerek rahat bir uyku geçirilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Antioksidan özeliklere sahip olan bitkisel çay ciltte oluşan mantar, sivilce ve akne gibi problemlerin ortadan kaldırılmasında etkin rol oynar.

Yüksek vitamin ve mineral içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

Kış aylarında görülen soğuk algınlığının ve enfeksiyona bağlı hastalıkların tedavisinde önemlidir.

Hazırlanan sarımsak çayı saç diplerine masaj yapılarak uygulandığında saç derisinin ve saç köklerinin canlanmasını sağlar ve aynı zamanda saç kırıklarını önleyici etki gösterir.

Hazırlanan sarımsak çayı saç diplerine masaj yapılarak uygulandığında saç derisinin ve saç köklerinin canlanmasını sağlar ve aynı zamanda saç kırıklarını önleyici etki gösterir.

Sarımsak çayı buharı sinüslerin açılmasını sağlayarak sinüzit tedavisinde etkin bir rol oynar.

Gıda zehirlenmesi durumunda antibiyotik etkisi midenizi rahatlatacaktır.

Açık yara, kesik ve iltihapları iyileştirir.

Kalp ve damar sağlığının korunmasında etkili olan sarımsak çayı özellikleri sayesinde kalp krizi riskini en aza indirir.