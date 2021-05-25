Selfi Çekerken Şüphelendi, Beyninde Tümör Çıktı!

Beyin tümörüne bağlı kişilik değişikliği yaşayan Ajda Şengönüller Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Daha çok psikolojik sebeplerle açıklanan duygu ve davranış değişikliklerine kimi zaman hiç beklenmedik fiziksel etkiler de neden olabilir. Son dönemde yaşadığı duygu ve davranış değişikliklerinin ardından geçirdiği nöbet sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen 53 yaşındaki 2 çocuk annesi Ajda Şengönüller Gürkanlar’ın yaşadığı duygu ve davranış değişikliklerine, beynindeki tümörün neden olduğu ortaya çıktı.

Kafa tabanında, göz sinirleri ile hipofiz bezi yanına yerleşen tümör, Doç. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla çıkarıldı. Operasyona bağlı görme kaybı ve koma riski yüksek olan Ajda Şengönüller Gürkanlar, hiçbir fonksiyon kaybına maruz kalmaksızın sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar: “Tümörün beynin farklı bölgelerine baskı yapması, hastada duygu ve davranış değişikliklerine neden olabilir.”

Beynin vücuttaki yaşamsal fonksiyonların yanı sıra kişinin duyularını, duygularını ve hafızasını da yönettiğini hatırlatan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, “Beyinde oluşan tümörler, beyine bası yapmaları nedeniyle, bulundukları yere göre fiziksel anormalliklere neden olabilecekleri gibi duygu ve davranış değişikliklerine de neden olabilirler” dedi.

Ajda Şengönüller Gürkanlar: “Evde zaman geçirmekten hoşlanan biri iken, dışarıda olmayı tercih eder hale geldim.”

8 saatlik bir operasyonla beynindeki tümörden kurtulan Ajda Şengönüller Gürkanlar, yakın zamana kadar normal hayatına devam ederken son dönemde duygu halinde ve davranışlarında büyük bir değişim yaşadığını söylüyor. Ajda Şengönüller Gürkanlar yaşadığı değişimi şöyle anlatıyor: “Kokuları tam olarak alamadığımı fark ettim. Kalbim çok hızlı atmaya, hayatım çok hareketli olmaya başlamıştı. Evde zaman geçirmekten hoşlanan biri iken, dışarıda olmayı tercih eder hale geldim. Hiç olmadığım kadar hareketli ve pozitiftim.”

Normalde duygusal bir mizaca sahip olduğunu söyleyen Ajda Şengönüller Gürkanlar, enerjik hissettiği günlerin ardından, duygu yoğunluğunda yakınları tarafından farkedilir ölçüde artış olduğunu belirtiyor: “Çöküntü ve mutsuzluk yaşar gibiydim. Her şeye çok çabuk kırılır hale geldim. İlerleyen yaşla gelen olgunluğa yordum. Daha sonra baş ağrılarım başladı.” Yaşadığı değişimi uyku ve yemek düzeninin olmayışına bağlayan Şengönüller Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gelinceye kadar beyninde tümör olduğundan habersiz bir şekilde bu şekilde yaşamaya devam ediyor.

Ajda Şengönüller Gürkanlar: “Selfi çekerken kamera karşıyı gösteriyordu. Arabanın ön camını çektiğimi fark ettiğim anda donup kaldım.”

Ajda Şengönüller Gürkanlar hastaneye geliş sürecini ise şöyle anlatıyor; “Bir haftasonu çocuklarla dışarıya çıktık. Yol kenarında durduk. Arabada çocuklara hadi selfi çekelim dedim. O anda hiç sevmediğim şeyleri yapmaya başladığımı farkettim. Selfi çekerken kamera karşıyı gösteriyordu. Ancak arabanın ön camını çektiğimi fark ettiğim anda donup kaldım. Daha sonra arabayla yola devam ettik. Arabayı ben kullanıyordum. Yolda polis kontrolü vardı. Kızım polisle konuşurken istemsiz olarak 2 kez gaz pedalına bastım. Oğlum arabayı el frenini çekerek durdurabildi. Çocuklarım o anda donmuş gibi hareketsiz kaldığımı söylediler. Ben de kendimde halsizlik hissedince direksiyona kızım geçti. Hemen hastayeneye gittik. Orada büyük bir nöbet geçirdim. Daha sonra beni Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk ettiler.”

Mikrocerrahi yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Ajda Şengönüller Gürkanlar’a, gerçekleştirilen tetkikler sonucu beyin tümörü teşhisi kondu. Sonrasında ise ameliyat kararı alındı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar başkanlığındaki ekip tarafından mikrocerrahi yöntemle ameliyat edilen hasta, 2 günlük yoğun bakım ve 1 haftalık yataklı servis izleminin ardından sağlıkla taburu edildi.

8 saatlik operasyon sonrası patoloji sonucu temiz gelen hasta, tedavisinin ameliyat olduğunu öğrendiğinde hissettiklerini şöyle anlatıyor; “Teşhis sonrası tedavi için ameliyat olmam gerektiği söylendiğinde kabullenmem zor oldu. Ailem ve doktorlarım uzun uğraşlar sonucu beni ikna etmeyi başardı. Kabul etmemekte direnseydim belki de şuan hayatta değildim. Ailem için mücadele ettim, savaştım. Doktorlarım sayesinde bu savaşı kazandım. Buraya çok üzgün ve kötü bir halde geldim ama bugün çok mutlu bir şekilde taburcu oluyorum.”

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar: “Operasyon sırasında yapılacak en ufak hata hastada görme kaybına, hormon bozukluklarına, hatta bitkisel hayatta kalmasına neden olabilirdi.”

Hastanın kafa tabanında, konum itibarıyla riskli bir bölgede yer alan 3,5cmx4cm büyüklüğündeki tümörün başarı ile çıkarıldığını söyleyen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, “Göz sinirleri ve hipofiz bezi yanına yerleşmiş tümörün çıkarılması sırasında yapılacak en ufak bir hata, hastada görme kaybına ve hormon bozukluklarına neden olabilirdi. Sahip olduğumuz deneyim ve hastanemizin teknolojik imkanları sayesinde hastamızı sağlıkla taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Yeniden doğdum…

Geçirdiği ameliyatla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yeniden doğduğunu ifade eden Ajda Şengönüller Gürkanlar sağlığına kavuşmanın verdiği mutluluğu, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin bütün doktorlarına, hemşirelerine, tüm birimlerinde çalışan personeline gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Kıbrıs’ta böyle bir hastane ve doktorlara sahip olmamız büyük şans. O kadar konforlu ve güven veren bir ortam ki taburcu olabileceğim söylendiğinde bir süre daha kalmak istedim. Bu hayatta benim daha yapacaklarım ve ideallerim var. Biraz yorgunum olmama rağmen kendimi iyi hissediyorum ve çok mutluyum” sözleriyle anlatıyor.

Bu habere tepkiniz:



25/05/2021 12:17