Selhun Umut: Emlak sektörü biterse ekonomi dibe çöker

HABER KIBRIS- Zeynep UYAR

Coldwell Banker Novest’in Direktörü Selhun Umut, Haber Kıbrıs’a emlak sektörünü ve piyasanın durumunu değerlendirdi.

Ülkenin önemli gayrımenkul şirketlerinden Coldwell Banker Novest’in Direktörü Selhun Umut, ekonomik krizin emlak sektörünü etkilemesi ve sektörü bitirmesi durumunda ülke ekonomisinin bundan ciddi yara alacağını ifade etti.

Umut, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada ülkede yaşanan ekonomik krizin kendilerini çok etkilemediğini ifade ederek çok az da olsa bir düşüş olduğunu ancak diplere çökme gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Umut, müşteri portföylerinin yüzde 95’inin Kıbrıslı Türkler olduğunu kaydederek dövizin yükselişinin kendilerini bir nebze de olsa etkilediğini belirtti.

Soru: Bize biraz Coldwell Banker ve buradaki paydaşlarından bahsedebilir misiniz?

Umut: 52 ülkede 4000 danışmanı bulunan bir danışmanlık şirketiyiz. Emlak departmanımızın yanı sıra psikolojik, eğitim ve öğretim alanlarında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İnsanlara yer değil, yol gösteriyoruz.

Soru: Son dönemde vatandaşların alım gücünün ciddi şekilde düştüğü ve tüm sektörlerde bir düşüş olduğu ifade ediliyor. Sizin işleriniz nasıl gidiyor, ekonomik kriz sizi ve genelde emlak sektörünü ne denli etkiledi?

Umut: İyi gidiyor. İnsanlar kriz anlarından psikolojik olarak etkilemeye çalışıyorlar. Birbirlerini arayarak sizde de işler kötü dimi, piyasanın hali ortada gibi psikolojik olarak bir çöküntü haline sokmaya çalışırlar. Halbuki bu tarz diyaloglar yapılmasa insanlar işlerine daha iyi odaklanır ve krizden sızlanmak yerine işlerine odaklanıp daha iyisini yapmak için fikir üretebilirler. Mesela 2015-2017 yılları arası kaydedilmiş koçan sayısı 2150 civarıydı, şimdi ise 1800 tabiki buna bitmeyen projeler dahil değil. Yani söylemek istediğim yıllara da bakıldığında arada çok büyük farklar yok.

Soru: Coldwell Banker Novest’in müşteri portföyünüz nedir? Daha çok Lefkoşa’da operasyonlar yapan bir şirket olarak nasıl bir müşteri çeşitliliğine sahipsiniz?

Umut: Biz global bir şirket olmamıza rağmen burada bu avantajımızı kullanmaya gerek kalmadı. Müşterilerimizin %95’ini Kıbrıslı Türkler oluşturmaktadır. % 5’lik kısmını ise ülke dışından gelen yatırımcılar oluşturmaktadır.

Soru: Türk Lirası’nın döviz kaşısında değer kaybetmesi sizi zor duruma soktu mu?

Umut: Tabi ki… Bankaların verdiği döviz kredisi durdurulunca müşterilerimiz oldukça zor durumda kaldı. Nitekim biz 10.000 STG peşinat ve sonrası için de taksitlendirme yaparak iş yapmaktayız. Bu bağlamda peşinatı verip kredi çekemeyen müşterilerimiz oldu ve biz elimizden geldiği kadar onlara ödeme kolaylığı ve danışmanlık hizmeti verdik. Ama şöyle bir durum da var; eğer ki bankalar ve gayrimenkul sektörü tıkanıp sekteye uğrarsa ülkenin belkemiği olan ekonomisi çöker.

Soru: Öğrencilerin azalması kısa ve uzun vadede ülkemizi nasıl etkiler?

Umut: Şimdi tabi ki öğrenci bu ülkeye ekonomik anlamda birçok katkı sağlamaktadır. Azalması ekonomik açıdan ve tabiki emlak sektörü açısından zor bir süreç olur. Biz üniversitelerle iletişim içerisindeyiz. Şu an Lefkoşa’da bulunan öğrenci sayısı 94.000 ve hedef bu rakamı 5 sene içerisinde 200.000 yapmak.

Soru: Neden Kıbrıs’ta yapılanmak istediniz?

Umut: Herşeyden önce ben Kıbrıslıyım. Uzun yıllardan beri etrafımı çok fazla gözlemledim. Ülkem için yatırım yapmak, isteklerine cevap vermek ve ülkem için istihdam yaratmak istedim. Çünkü biz toplum olarak birlikte hareket ettiğimizde kazanabiliriz, yükselebiliriz ve fırsatları avantaja çevirebiliriz. Paylaşmayı öğrenmeliyiz. Bu işe takım oyunu gibi bakmalıyız. Birimiz bile kendini koyuverirse takım kaybetti demektir.