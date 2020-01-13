Selimiye Camii restore ediliyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs ve Lefkoşa’nın en önemli tarihi eserlerinden olan Selimiye Camii’nin restorasyonuna başladığını duyurdu.

Orijinalinde Roma Dönemi Katolik Katedrali (St. Sofia) olan yapı, 1571’den sonra Osmanlı İmparatorluğu altında camiye dönüştürüldü. Tüm Kıbrıs’ta bulunan en eski ve en büyük gotik yapı olma özelliği taşıyan Selimiye Camisi, 4,4 milyon Euro’luk bir bütçe ile uluslararası uzmanlar tarafından restore edilecek. Aynı zamanda Kıbrıs’taki ayakta kalmış en eski yapı olan Cami, restorasyon boyunca kısmi ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yetkilileri, üç yıllık bir hazırlık sürecinin sonunda restorasyon sürecinin başladığını belirtirken, çalışmaların yaklaşık 3 yıl süreceğini belirtti. Çalışmalar esnasında uluslararası standartlara göre işlemler yapılacağını dile getiren yetkililer, sürecin oluşturulacak “Bilim Kurulu” tarafından sıkı bir şekilde denetleneceğini kaydetti.

13/01/2020 12:45