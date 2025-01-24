Selimiye Camii’nde Tarihi Restorasyon Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Lefkoşa’da Osmanlı mirası olarak yükselen Selimiye Camii, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı restorasyon projelerinden biriyle yeniden hayat buluyor. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde yürütülen çalışmalar, tarihi camiyi eski ihtişamına kavuşturmayı hedefliyor.

Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek projede son aşamaya gelindiğini ve caminin yakında yeniden ibadete açılacağını müjdeledi. Büyükelçi Serim, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, Selimiye Camii’nin Kıbrıs halkı için tarihi ve manevi önemine dikkat çekti.

Selimiye Camii’nin restorasyonu, Osmanlı döneminin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında, tarihi yapının dokusuna uygun yenilemeler gerçekleştirilirken, gelecek nesillere aktarılması için titizlikle çalışılıyor.

Tarihi caminin yeniden ibadete açılmasıyla, Kıbrıs’taki Türk-İslam mirasının korunmasına dair bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.