Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Selin Ciğerci ile 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da Swissôtel The Bosphorus'da muhteşem bir düğünle evlenmişti...

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündem olan çift, yolun sonuna geldi.

Ciğerci 2 yıllı eşinden boşanma kararı aldı.

Ünlü çiftin boşanma davası cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülecek.

'TANIŞTIĞIMIZDA 18 YAŞINDAYDI...'

Selin Ciğerci, Hürriyet'e verdiği röportajta Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

"Gökhan bir dönem Galatasaray’da oynamıştı. Ama çok eski bu anlattığım olay. Ben daha ameliyatlı değildim. Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış. Ben ilk başta istemedim. “Ne kadar olgun olabilir ki, ne paylaşabilirim onunla” diye düşünüyordum. Gökhan o zaman Beylerbeyi Spor’da oynuyordu.

Gökhan’a 6-7 ay boyunca hiç yüz vermedim. Kendimi engelledim. Yaşı da benden küçük sonuçta. Onu tanımaya başladıktan sonra düşüncelerim değişti. Ailemden sonra bana en çok ilgi gösteren insan Gökhan’dır. Geçtiğimiz yaz havuzdan kaptığım bir enfeksiyon nedeniyle neredeyse ölüyordum. Yoğun bakımda yattım. Gökhan kaldı yanımda. Annemler geldi gitti ama Gökhan hep kalmak istedi benimle."

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08/09/2021 15:55