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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı

Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra barıştı. Çıra güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu: Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz birbirimizi.

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06/01/2022

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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı

Bir süre önce boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemdeydi. Sık sık bir araya gelen iki kafalardaki soru işaretlerini giderdi.

Eski futbolcu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile barıştıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Çıra altına şu notu yazdı; 'Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah’tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara… Beni kırmayıp bana güvendiğin, bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi... Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz birbirimizi... Seni çok seviyorum tek sevdiğim”

06/01/2022 11:37
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TAGS: Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, haber
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