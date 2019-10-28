Selin Ciğerci'nin rüyası gerçek oluyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile bugün Swissôtel The Bosphorus'da dünyaevine girecek.

Günlerdir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşadığı heyecanı paylaşan Selin Ciğerci son fotoğtafını "Rüya gibi" sözleriyle paylaştı.

Paylaştığı fotoğraflarda son derece keyifli olduğu ve eğlendiği görünen Selin Ciğerci'nin sonunda rüyası gerçek oluyor.

Baba evinden davul zurna eşliğinde çıkan Selin Ciğerci'yi babası altın kemer takarak uğurladı.

Kapıda davul zurna eşliğinde göbek atan Ciğerci o anları da Instagram hesabından paylaştı.

28/10/2019 21:36