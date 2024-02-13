“Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” 15-18 Şubat'ta yapılıyor

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13/02/2024

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“Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” 15-18 Şubat'ta yapılıyor

Altın Piyon Satranç Derneği, “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” düzenliyor.

15-18 Şubat tarihleri arasında Gazimağusa'da yapılacak “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası”nın kayıtları başladı.

Arkın Palm Beach Otel'de yapılacak turnuvada, toplam 110 Bin TL nakdi ödülün olacağı ve Türkiye’den 8 tane Elit Ünvanlı(GM-IM-FM) sporcunun gelerek oyun temposunun 40+30 UKD’ye dahil şekilde olacağı kaydedildi.

Salon kapasitesinden dolayı katılımın sınırlı sayıda tutulacağı vurgulandı.

13/02/2024 19:18
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TAGS: “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” 15-18 Şubat’ta yapılıyor
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