“Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” 15-18 Şubat'ta yapılıyor
13/02/2024
Altın Piyon Satranç Derneği, “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası” düzenliyor.
15-18 Şubat tarihleri arasında Gazimağusa'da yapılacak “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası”nın kayıtları başladı.
Arkın Palm Beach Otel'de yapılacak turnuvada, toplam 110 Bin TL nakdi ödülün olacağı ve Türkiye’den 8 tane Elit Ünvanlı(GM-IM-FM) sporcunun gelerek oyun temposunun 40+30 UKD’ye dahil şekilde olacağı kaydedildi.
Salon kapasitesinden dolayı katılımın sınırlı sayıda tutulacağı vurgulandı.