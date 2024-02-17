Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası’nda yarın son gün

KKTC’de düzenlenen en kapsamlı satranç turnuvalarından biri durumundaki Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası’nda ödül töreni yarın saat 18.30’da yapılacak.

Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilen turnuvaya KKTC Satranç Federasyonu da büyük destek verdi.

Ana sponsorluğunu Eziç Restorant, ev sahipliğini ise Arkın Palm Beach Otel’in yaptığı turnuvada Nike, Puma, Genç Yapı Market, Esmen Group ve Atakom da katkı koyarak büyük bir turnuvaya imza atıldı.

Toplam 118 bin TL para ödülünün dağıtılacağı turnuvanın geleneksel hale getirileceği ve her yıl düzenleneceği öğrenildi.

Adıyaman depreminde kaybettiğimiz Selin Karakaya, KKTC’nin en iyi satranç oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu. Selin Karakaya, kulüp ve ülke düzeyinde de bir çok organizasyonda ülkemizi temsil etmişti.

Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Yücesoylu Karakaya ve babası Enver Karakaya, organizasyona güçlü destek veren sponsorlara teşekkür etti.



Amaçlarının turnuvayı geleneksel hale getirmek olduğunu vurgulayan Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Bu yıl Türkiye’den elit düzeyde sporcular aramızdaydı. Yine ülkemizde öğrenci olarak bulunan yabancı uyruklu çok sayıda ismi turnuvada misafir ettik. Önümüzdeki yıllarda, Selin’imizin adına yakışır şekilde turnuvaya devam edeceğiz. Selin'in ve tüm şampiyon meleklerin adını ve anılarını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Çocuklarımızın başarıları başka çocuklara örnek olmaya devam edecektir.Maddi manevi yanımızda olan, turnuvanın sorunsuz şekilde organizesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.