Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası'nın kayıtları başladı

15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz, organizasyonunu Altın Piyon Satranç Derneği’nin üstlendiği “Selin Karakaya Anı Satranç Turnuvası”nın kayıtları başlamıştır.

110.000 Bin TL nakdi ödülün olacağı Kıbrıs’ın en elit turnuvasını yapacağımız ve Selinimizi en güzel şekilde anacağımız için mutluyuz.

Ayrıca turnuvamıza Türkiye’den 8 tane Elit Ünvanlı(GM-IM-FM) sporcumuzun geleceği turnuvada oyun temposu 40+30 UKD’ye dahil şekilde olacaktır.

Salon kapasitesi dolayısıyla katılım sınırlı sayıda tutulacaktır.

Turnuvanın ana sponsorluğunu üstelenen Eziç Restaurant ve Arkın Palm Beach Hotele ve turnuvaya katkı koyan herkese teşekkür ederiz.