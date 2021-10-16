Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den evlilik açıklaması

Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.

Bir arkadaşlarının mekanından çıktıklarını söyleyen çift, beraber çıktıkları tatilin güzel geçtiğini, zaten magazincilerin kendilerini görüntülediğini anlattı.

CNN-Türk'ün haberine göre; İlişkileri hakkında yöneltilen sorulara "Her şey yolunda gidiyor" cevabını veren çift, evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda ise "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" açıklamasını yaparak kahkaha attı.

Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri hakkında yaptığı "Onlardan hiçbir şey olmaz. Bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şey yapabilen, 3-5 kuruş para kazanan insanlar. Tanıdığımız, sevdiğimiz sanatçıların bu işlere girmesi de bende utanç duygusu uyandırıyor" yorumunun sorulması üzerine Selim şu cevabı verdi:

"Günümüzde durum bu, sosyal medyadan ilerliyor her şey. Okan bey kötülemek istememiştir, ya da sözlerinde samimi değildir."

Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı "Yatağımı kimseyle paylaşamam" sözleri hakkında ise Şekerci, "Bunları İbrahim yokken mi konuşsak acaba?" diyerek kahkaha attı.

Öte yandan Selin Şekerci, geçtiğimiz hafta 42. yaşına giren sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "İyi ki doğdunuz İbrahim Bey! Benim erkek versiyonumu bana gönderip, çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler..."

"Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur... Aman, hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp, saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun, amin." ifadelerini kullanmıştı.

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16/10/2021 16:33