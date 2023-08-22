Selis Doymuş ve Birnur Ayda Fahlioğulları Başarı Sertifikalarını Aldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEEing Youth "Geleceğe İlham Ver Staj Programı" kapsamında Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nde Dijital Medya alanında staj yapan stajerler Selis Doymuş ve Birnur Ayda Fahlioğulları, Haber Kıbrıs Haber Müdürü Yağmur Düşer tarafından başarı sertifikaları ile ödüllendirildi.

Selis Doymuş ve Birnur Ayda Fahlioğulları, program boyunca gösterdikleri başarılarıyla dikkat çekti ve bu başarılarını başarı sertifikalarıyla taçlandırdılar.

Stajyerler, programı başarıyla tamamlamalarının ardından Haber Kıbrıs'ın Haber Müdürü Yağmur Düşer tarafından takdim edilen sertifikalarını aldılar. Bu sertifikalar, genç yeteneklerin gelecekteki kariyerlerinde önemli bir referans noktası olacak.

"Geleceğe İlham Ver Staj Programı," gençlerin yeteneklerini geliştirme ve iş dünyasına adım atmalarına yardımcı olma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Selis Doymuş ve Birnur Ayda gibi başarılı stajyerler, programın başarısını kanıtlıyor ve gelecekteki liderler arasında yerlerini almaya hazırlanıyorlar.