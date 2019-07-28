Sellerin bedeli ağır oldu!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Myanmar'da meydana gelen sellerde en az 600 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Hindistan basınında yer alan habere göre, BM sözcülerinden Haq, yaptığı açıklamada, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Myanmar'da muson mevsimindeki aşırı yağışlardan en az 25 milyon kişinin etkilendiğini kaydederek, 500 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Myanmar'da meydana gelen sellerde 600 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullanan Haq, sadece Hindistan'da sellerden etkilenenlerin sayısının 10 milyonu bulduğunu vurguladı.

Haq, şiddetli yağışların en çok Hindistan'ın Assam, Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde etkili olduğunu dile getirerek, çocuklar için temiz su, temizlik malzemeleri ve gıda yardımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Haq, dört ülkedeki hükümet yetkililerinin selden etkilenenlere yönelik BM ve yardım ajanslarıyla ortaklaşa çalıştığını kaydetti.