Selma Ergeç'ten rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'ye övgü: Şapka çıkarıyorum

Her bölümü reyting rekorları kıran “İnci Taneleri” dizisinde ‘Piraye’ karakterini canlandıran Selma Ergeç önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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23/02/2024

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Selma Ergeç'ten rol arkadaşı Hazar Ergüçlü'ye övgü: Şapka çıkarıyorum

Fotoğrafını çeken basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, “Çok mutluyum dizinin başarısından dolayı. Tartışmalara da sebep olması güzel bir şey. Her şey tartışılmalı bence. Herkes biraz kafayı çalıştırsın, zararı olmaz” dedi.

Ergeç, rol arkadaşı Hazar Güçlü’nün çok konuşulan dans sahneleri için de şöyle konuştu: “Sezar’ın hakkı Sezar’a. Herkes şahane oynuyor ama Hazar olağanüstü performans gösteriyor. Şapka çıkarıyorum ona.

Azem gözlüğü gelmiştir

Dilber’in elbiselerinin ardından şimdi de Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin taktığı gözlük moda oldu.

Azem’in gözlüğünün benzerleri, Erdoğan’ın fotoğrafıyla birlikte dükkân vitrinlerini süslemeye başladı.

23/02/2024 11:12
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TAGS: Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü
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