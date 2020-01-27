Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı

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27/01/2020

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Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Elazığ depremi nedeniyle Türkiye halkının acısını paylaştıklarını kaydetti.

Planlamanın ve yapılaşmanın doğru olmadığı ülkelerde, doğal afetlerin felaket getirdiğini vurgulayan Eylem, yetkililerin gerekli tedbirleri almasını istedi.

Eylem, “Bu felaketlerden gelir düzeyi düşük kesim çok daha fazla etkileniyor. Yaşananlar kader değil, ihmaldir” dedi.

Selma Eylem, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelere de başsağlığı diledi.

27/01/2020 16:02
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TAGS: Selma Eylem Elazığ depremi ile ilgili açıklama yaptı, HABER, KIBRIS,
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