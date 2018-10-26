Selma Eylem:Çocukların eğitim hakkı ellerinden alınıyor!

YENİBAKIŞ'tan Özlem ÇİMENDAL'ın haberine göre, KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem okulların öğretmensiz, öğrencilerin kitapsız bırakılarak, Anayasal hak olan eğitim hakkının suistimal edildiğini ifade etti.

Okulların açılmasının üzerinden 5 hafta geçmiş olmasına rağmen hala öğretmen eksiklikleri ve okulların eksikliklerinin devam ettiğini belirten Eylem, 126 öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen 91 kişilik münhal açıldığını, 35 öğretmen açığının ise süreceğini kaydetti

Ders kitapları konusunda da ciddi problemler yaşandığına dikkat çeken Eylem, ihalelerin de geç yapılması nedeni ile bugün hala birçok öğrencinin ders kitabının olmadığını söyledi. Eylem, eğitim sisteminin büyük darbe aldığına vurgu yaparak, hala dağıtılmayan ders kitapları nedeni ile çocukların eğitim haklarının da ellerinden alındığını ifade ettti

Eylem çağdaş, laik, bilimsel eğitim ile ilgili de mevcut müfredatın devam ettiğini, hiçbir değişiklik yapılmadığını ifade etti. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim talebinin göz ardı edildiğini dile getirdi

Eylem, KKTC’nin sorma gir hanına dönmesi ile birlikte baş gösteren güvenlik zafiyetinin de üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir konu olduğunu belirtti. Eylem, kriminal olayların, taciz, tecavüz ve şiddet olaylarının her geçen gün arttığının altını çizdi

Ülkedeki sorunlar ve kontrolsüzlükler ile ilgili bir siyasi irade olmadığını savunan Eylem, “Dur diyen var mı, yok” dedi. Eylem, ülkedeki suçlar, ekonomik çıkmazlar, eksiklikler, eğitim sisteminde yaşanan kaoslar için ayağa kalkma zamanının geldiğini söyledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem, KKTC’de çöken eğitim sistemi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Eylem okulların öğretmensiz, öğrencilerin kitapsız bırakılarak, Anayasal hak olan eğitim hakkının suistimal edildiğini ifade etti.

Okullar açılalı 5 hafta oldu, eğitimde eksiklikler devam ediyor

Okulların açılmasının üzerinden 5 hafta geçmiş olmasına rağmen hala öğretmen eksiklikleri ve okulların eksikliklerinin devam ettiğini belirten Eylem, 126 öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen 91 kişilik münhal açıldığını, 35 kişilik eksiklik yaşandığını dile getirdi. Eylem, sınavların da geç yapılmasının zararının faturasının yine KKTC eğitim sistemine kesildiğini ifade etti. Okulların, müdürsüz, muavinsiz, öğretmensiz olduğunun altını çizen Eylem, eğitimde tam bir kaos yaşandığına işaret etti.

Ders kitapları alamayan çocukların eğitim hakkı ellerinden alınmış oluyor

Ders kitapları konusunda da ciddi problemler yaşandığına dikkat çeken Eylem, ihalelerin de geç yapılması nedeni ile bugün hala birçok öğrencinin ders kitabının olmadığını söyledi. Eğitim yılının gecikmelerle başladığına vurgu yapan Eylem, bu nedenle sisteminin büyük darbe aldığına değindi. Eylem, “Bir kısım okul daha dün aldı kitapların bir kısmını. Daha bir kısmına gitmedi” dedi. Eylem, hala dağıtılmayan ders kitapları ile çocukların eğitim haklarının da ellerinden alındığına dikkat çekti.

Yasalar, tüzükler konusunda hiçbir adım atılmadı

Yasalar, tüzükler konusunda çalışmalar ve güncellemeler için de bir adım atılmadığına işaret eden Eylem, tek bir teknik kurulun bile yasa ve tüzükleri iyileştirme amacı ile çağrılmadığının altını çizdi.

Çağdaş, bilimsel, laik eğitimden uzaklaşılıyor

Eylem çağdaş, laik, bilimsel eğitim ile ilgili de mevcut müfredatın devam ettiğini, hiçbir değişiklik yapılmadığını söyledi. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim talebinin göz ardı edildiğini dile getiren Eylem, Anayasa’ya aykırı olacak şekilde aynı şekilde devam etmesini de eleştirdi.

Hala müdür, müdür muavini eksikleri var

Okullarda müdür ve müdür muavini eksikliklerinin de ciddi boyutta olduğuna dikkat çeken Eylem, okullarda 23 müdür muavini, 5 de müdür eksikliği olduğunun altını çizdi.

“Kamusal eğitim en kötü dönemini yaşıyor”

Eylem, okullardaki idari kadro eksiklikleri için de henüz bir adım atılmadığını kaydetti. Eylem, kamusal eğitimin en kötü dönemini yaşadığını söyledi.

Öğretmen maaşları yüzde 63 geriledi

Ülkede baş gösteren ekonomik krizin de eğitim sistemine ciddi darbe vurduğuna dikkat çeken Eylem, öğretmenlerin maaşlarının da döviz karşısında yüzde 63 dolayında eridiğini söyledi. Eylem, “Bunun üzerine yapılan zamlar, hayat pahalılığı da eklendi. Halkımız her geçen gün fakirleşmektedir. Ancak etkili ve yeterli tedbir alınmamaktadır hükümet tarafından. Göç Yasası ile de ilgili hiçbir çalışma yapılmamıştır. Göç yasası ile işe giren öğretmenler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kriminal olaylar, taciz, tecavüz ve şiddet olaylarıher geçen gün artıyor”

Eğitim sisteminin bir diğer olumsuz etkileşiminin sosyal konular da olduğuna işaret eden Eylem, KKTC’nin sorma gir hanına dönmesi ile birlikte baş gösteren güvenlik zafiyetinin de üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi. Eylem, kriminal olayların, taciz, tecavüz ve şiddet olaylarının her geçen gün arttığının altını çizdi.

“Mobeseler çözüm değil. suçun tespiti değil, işlenmemesi önemli”

Selma Eylem, hükümet ve yetkililerin çözüm yerine günü kurtarma anlamında geçici göstermelik adımlar attığını belirtti. Ülkenin güvenlik zafiyeti noktasında mobese kameraları öne süren hükümetin düşüncesinin doğru ve etkin mücadeleyi getirmeyeceğini savunan Eylem, “Mobeseler suçu önlemeye yönelik değil, suçun tespiti için kullanılan araçlardır. Bizim istediğimiz sorunların kaynağına inilerek, suçların önlenmesinin en aza indirgenmesidir” diye konuştu.

“Ne siyasi irade ne de dur diyen var ”

Ülkedeki sorunlar ve kontrolsüzlükler ile ilgili bir siyasi irade olmadığını savunan Eylem, “Dur diyen var mı, yok” dedi. Eylem ülkedeki suçlar, ekonomik çıkmazlar, eksiklikler, eğitim sisteminde yaşanan kaoslar için ayağa kalkma zamanının geldiğini dile getirdi.