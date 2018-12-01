Selman protestolardan kaçtı… Otel yerine elçilikte kaldı

Arjantin basınındaki haberlere göre Prens Selman, Arjantin’de kendisine karşı yapılacak gösteriler nedeniyle danışmanları tarafından rezidansta kalmaya ikna edildi.

Veliaht Prensin basın danışmanları bin Selman’ın Buenos Aires’teki ikameti hakkında bilgi vermeyi reddederken, prensin G20 çerçevesindeki programı da belirsizliğini koruyor.

HRW bulgularını Arjantin’e iletmişti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Arjantin federal savcısına, Prens Selman’ın Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sunmuştu.

Dosyada, Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti de dahil, bazı Suudi vatandaşlara işkence edilmesi ve kötü davranılması konusundaki muhtemel rolünün de altının çizildiği aktarılmıştı.

Bunun üzerine Arjantin’de Federal Yargıç Ariel Lijo da bin Selman hakkında Türkiye, Yemen Suudi Arabistan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden istinabe talepnamesi istemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini Prens Selman’ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.