Selman'a lakap: Kemik Testeresi

Veliaht Prens Selman'a, yabancı basında yapılan tanımlamalara bir yenisi daha eklendi. Yabancı basında kendisinden kısaca M.B.S. (Muhammed Bin Salman) olarak bahsedilen Selman’ın kısaltmasının artık yeni bir açılımı olduğundan bahsedildi: Mister Bone Saw (Bay Kemik Testeresi).

New York Times, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunu ve Suudi gazetecinin bedeninin Suudi Arabistan'dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldığı iddia edildi.

The New York Times gazetesi, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında olduğu ve kayıplara karıştığı gün, gazetecinin bedeninin Suudi Arabistan'dan özel olarak getirilen bir kemik testeresiyle parçalara ayrıldığı ve Suudi ekibin çantalarına yüklenip konsolosluktan çıkarıldığına ilişkin iddiaları içeren bir yazı yayınladı. Buna göre 15 kişiden oluşan ekip, Türkiye'ye gelişi sırasında cesedi parçalamak için özel bir testereyi de beraberinde getirdi.

SELMAN'A YENİ LAKAP: BAY KEMİK TESTERESİ

Prens Selman'dan desteğini büyük bir hızla çeken uluslarası basın, şimdilerde Veliaht Prens'in adını, bu senaryoya ilişkin özel bir kısaltmayla anıyor. Bu güne dek yabancı basında kendisinden kısaca M.B.S. (Muhammed Bin Salman) olarak bahsedilen Selman'ın kısaltmasının artık yeni bir açılımı var: Mister Bone Saw (Bay Kemik Testeresi).