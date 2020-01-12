Selülitle savaşan 10 besin

Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız, ancak selülit kremlerine verecek paranız yoksa, çözüm selülitle savaşan besinlerde. Selülit genellikle bacaklarda oluşur ve selülitin en büyük nedeni kötü beslenmektir. Selülit bacakların portakal kabuğu gibi görünmesine neden olduğu için etek, elbise, şort gibi kıyafetleri giymek kabus haline gelebiliyor. Ancak bazı besinler selülitlere savaş açıyor.

Selülit, hemen hemen her kadında yer alan, kiloyla ve beslenmeyle alakalı olan bir problemdir. Cildin altındaki yağın derinin bağ dokusunu sıkıştırmasıyla portakal kabuğu görünümü ortaya çıkar.

Hormonlar, genetik, stres ve hatta olası lenfatik ve dolaşım yetmezliği de dahil olmak üzere bir çok faktör nedeniyle ortaya çıkan selülitin tahrip edilmesi biraz zor olabilir. Dengeli bir diyetle birlikte, selülitlerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilecek bazı yiyecekler var.

1-Dolmalık biber

Portakalı boş verin ve dolmalık bibere merhaba deyin. Biber, C vitamini açısından oldukça zengin bir kaynaktır ve sadece bir fincanı bize önerilen günlük alımımızın 3 katını sağlar. C vitamini, kolajen oluşumunda rol oynayan kritik bir besin maddesi olduğu için mükemmel selülit kovucudur.

Dolmalık biber, kollajen üretimini artırarak, ciltte elastikiyeti artırabilir, aynı cildi gergin ve selülitsiz tutar.

2-Yeşil çay

Yeşil çay, fazla kilolardan kurtulmak ve pürüzsüz bir cilt için ideal bir içecektir. Sağlıklı dengeli beslenmenin yanı sıra yeşil çay tüketimi metabolizmayı hızlandırabilir ve hatta kilo kaybını destekleyebilir.

Yeşil çay içindeki antioksidanların kolajen parçalanmasını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteren bazı araştırmalar da vardır. Yeşil çayın maksimum faydasını elde etmek için, çay poşetinizi 5 dakika demlendirmeyi deneyin.

3-Somon﻿

Somon, omega-3 adı verilen zengin bir esansiyel yağ kaynağıdır. Bu sağlıklı yağlar yapısal bir etkiye sahiptir ve vücuttaki tüm hücre zarlarının akışkanlığını ve stabilitesini sağlar. Yağlı balıklar selülit görünümünü önlemeye veya azaltmaya yardımcı olmak için diyete mükemmel bir katkı olabilir.

4-Arnavut biberi

Arnavut biberi, metabolizmayı ve kan dolaşımını artırdığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Durgun bir kan dolaşımının selülit oluşumunda rol oynayabileceği ve acı biberin mutlaka denenmesi gerektiği düşünülmektedir.

5-Yumurta

Kollajen vücuttaki en bol protein olduğundan, daha güçlü, daha elastik bir cilt oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm yapı taşlarını sağlamak için yeterli protein tüketimi gereklidir. Yumurtalar, her türlü kolajen oluşumu için önemli olan zengin bir amino asit, prolin ve lizin kaynağı olma avantajına sahiptir.

6-Orman meyveleri

Orman meyveleri, C vitamini de dahil olmak üzere ciddi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, kolajene zarar verdiği ve bağ dokularının zayıflamasına katkıda bulunduğu bilinen UV ışınları ve kirlilik gibi vücudumuzdaki serbest radikalleri temizler.

7-Kemik suyu

Kemik suyu bir kolajen kaynağıdır, ancak bunun aslında vücuttaki kolajen artışına dönüşüp dönmediği hala bilinmemektedir. Yine de, besin açısından zengin bu karışım denemede bir zarar yok.

8-Brokoli

Kollajen üretimini artırmaya yardımcı olabilecek C vitamini deposudur. Brokoli ayrıca indol adı verilen bitki besinleri açısından da zengindir.

Çalışmalar, indollerin idrar içindeki ürünlerle östrojeni artırabildiğini göstermiştir, bu da brokolinin selüliti en aza indirmek için pozitif bir çarpma etkisine sahip olabilen östrojenin etkili metabolizmasını destekleyebileceğini ve buna izin verebileceğini göstermektedir.

9-Papatya çayı

Kronik stres, selülit görünümünü kötüleştirdiği gösterilen adrenalin ve kortizol çıkışını önemli ölçüde artırır.

Günlük kahvenizi sakinleştirici papatya çayına çevirmeye çalışın ve stresinizi yenin.

10-Keten tohumu

Keten tohumu, östrojen seviyelerini modüle ettiği gösterilen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanlar, vücutta zayıf bir östrojenik veya anti-östrojenik etki gösterebilen bir fitoöstrojen türüdür.

Her gün diyette sadece bir çorba kaşığı öğütülmüş keten tohumu, yalnız kilo kaybını değil, aynı zamanda selülit görünümünde de olumlu bir etki yaratabilir.

12/01/2020 17:09