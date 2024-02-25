Selvili Tepe Yolu’nda köpeğe vahşet

Haber Kıbrıs Özel

Selvili Tepe Tank Yolu üzerinde vurulan bir köpek yol kenarında tespit edildi.

Haber Kıbrıs’a gönderilen fotoğrafta köpek cansız bedeni ile kanlar içinde yatırken, yanında da av fişekleri dikkat çekiyor.

Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen zavallı köpek, daha önce de yaşanan vahşetleri hatırlattı.

Fotoğrafı Haber Kıbrıs’a ulaştıran vatandaş, “Vurularak öldürüldüğü belli. Bir insan neden böyle cani hale gelebiliyor?” diyerek duygularını aktardı.