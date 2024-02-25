Selvili Tepe Yolu’nda köpeğe vahşet

ads ads ads ads
25/02/2024

ads
Selvili Tepe Yolu’nda köpeğe vahşet

Haber Kıbrıs Özel

Selvili Tepe Tank Yolu üzerinde vurulan bir köpek yol kenarında tespit edildi.

Haber Kıbrıs’a gönderilen fotoğrafta köpek cansız bedeni ile kanlar içinde yatırken, yanında da av fişekleri dikkat çekiyor.

Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen zavallı köpek, daha önce de yaşanan vahşetleri hatırlattı.

Fotoğrafı Haber Kıbrıs’a ulaştıran vatandaş, “Vurularak öldürüldüğü belli.  Bir insan neden böyle cani hale gelebiliyor?” diyerek duygularını aktardı.

25/02/2024 17:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Selvili Tepe Yolu’nda köpeğe vahşet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.