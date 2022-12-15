Selvilitepe’ye 82 kg yağmur düştü

Yağışlı havanın etkili olduğu dün, en çok yağış metrekareye 82 kilogramla Selvilitepe'ye düştü.

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı.

Açıklamaya göre metrekareye düşen yağış, Selvilitepe’de 82, Karaoğlanoğlu’nda 58, Alsancak’ta 37, Tatlısu’da 31, Zaferburnu’nda 30, Girne’de 28, Beylerbeyi’nde 27, Kozanköy’de 19, Boğaz’da 18, Çamlıbel’de 16 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 15 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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15/12/2022 12:00