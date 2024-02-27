Sema Aydemir diskalifiye oldu!

Survivor All Star'ın 26 Şubat tarihli bölümüne Sema Aydemir - Pınar Saka kavgası damga vurdu. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi.

Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke ederken Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde nihai kararı açıkladı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Konseye giden Sema Aydemir, kavganın nedenini; "En son yılan yaptı biliyorsunuz konseyde ve sürekli yapıyor, ben sesimi çıkarmıyorum. Konseyden sonra biz kampa gittik ama ben dedim ki Sema sen neden bu kadar eziliyorsun ki yani, ben bunları haketmedim. Duramadım, gittim, içimde kalırdı yani. Pınar ne yaptın? Şimdi ne yaptın? Neden dedim mesela birbimizden uzak durmuyoruz. Sen dedi "Seda'nın istatistiği için uğraşıyorsun." Seda için uğraşsam ya derim ki beni seç ya da en kötü ihtimalle Pınar'ı seç derdim. Ne olursam olayım, ne fiziğimi ne yarışmayı bunları hak edecek bir şey yapmadım. Oğlumu kullanmışım, benim hayatta yaptığım her şeye laf söyledi. Benim diskalifiyemi istiyor. Yılanı sessizce yapabilirdi. Bu olay patlasın diye yaptı, ben bunu bile bile yaptım, hataya ben düştüm ama sebepsiz yapmadım." sözleriyle dile getirdi.



Sema Aydemir yaşadıklarını anlatıp utancını dile getirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

DİSKALİFİYE AÇIKLAMASI

Sema Aydemir'i çok iyi anladığını ifade eden Acun Ilıcalı, diskalifiye kararını "Bu konuyla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımızla konuyu değerlendirdik. Baya da uzun süren toplantı sonrasında olayı defalarca seyredip, diğer yarışmacılarlada konuyu konuştuk ve sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkcası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan biryere varmak bence insanı yanlışa götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme değil bu. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre, Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." sözleriyle açıkladı.

"ÇOK GÜZEL BİR PROJEYDİ"

Diskalifiye kararı ardından konuşan Aydemir ise; "Kararın böyle olacağını biliyordum. Yapılacak bir şey yok. Ne bu takımda beraber kalabiliriz, ne Seda ile aynı takımda kalabiliriz. O zaten bunu biliyordu. Çok güzel bir projeydi ama güzel bir zafer değildi. Sadece üzüldüm, böyle gitmek istemezdim. Böyle bir şey yaşatmak istemezdim hem takım arkadaşlarıma hem de aileme. Sizin için doğru karar, hayırlısı olsun. Söyleyecek hiçbir şeyim yok." açıklamasında bulundu.