Sema İçkileri Avrupa’ya açılıyor

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11/10/2021

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Sema İçkileri Avrupa’ya açılıyor

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan Anuga 2021 Taste The Future Gıda Fuarı’na katılan Sema İçkileri, KKTC’de üretilen içkileri uluslararası pazara taşıdı.

4 bin 658 firmanın stant açtığı dünyanın en büyük fuarında standa gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydeden Selim ve Oğlu Sema İçkileri Direktörü Atilla Süren, Avrupa’ya distribütörlük vermek için verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Türkiye Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Türkiye Düsseldrt Ticaret Ateşeleri Anıl Gurtuna Kaya ve İrem Ekmekçi de Sema İçkileri standını ziyaret edenler arasındaydı.

11/10/2021 11:27
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TAGS: Anuga 2021 Taste The Future Gıda Fuarı, Sema İçkileri, Atilla Süren, Avrupa
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