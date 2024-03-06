Sema ile kavga eden Pınar neden ceza almadı? Demet Akalın, Acun Ilıcalı'yı fena sıkıştırdı

Survivor All Star'da kırmızı takımda mücadele eden Pınar ve Sema arasında geçtiğimiz günlerde kavga yaşandı. Hakkında sert söylemlerde bulunan Pınar'ın sözleri karşısında öfkesine yenilen Sema fiziksel temasta bulunmasının ardından diskalifiye edildi. Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya Pınar'ın neden ceza almadığını sorarak merak edilen konuya ilişkin detayları ortaya çıkardı.

Her bölümünde olay olan Survivor All Star'da Sema ve Pınar'ın kavgası yarışmaya damga vurmuştu. Pınar'a tekme atmaya çalıştığı esnada takım arkadaşlarının araya girdiği Sema ise fiziksel temas nedeniyle acil durum konseyinin ardından Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.

Pınar'ın ceza almaması tepkiyle karşılandı. Demet Akalın ve Jess Molho'nun programına konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili konuştu.

Demet Akalın'ın "Pınar neden ceza almadı" sorusuna Ilıcalı şu cevabı verdi:

"Survivor şartlarında Pınar'ın ne hakareti var. Pınar'ın eleştirileri Nagihan'la başlayan eleştiri dozunun altındaydı. Eleştiri yapmış çadıra gidiyorsun uyumak üzere olan kadına saldırıyorsun. Uyuyan kadının başucuna dikilip hadi kalk, hadi kalk vurmaya başlıyorsun. Biz de ceza verip iyi dayak yiyemedin mi diyelim"