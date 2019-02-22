HABER KIBRIS

Sembolik olarak çaldılar ama...

ads
22/02/2019

Sembolik olarak çaldılar ama...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı belediye binalarındaki portreleri çalındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un  Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak "sembolik olarak  cumhurbaşkanını rehin almayı" amaçladığı belirtildi.

Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin  çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı  gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev  sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı  bildirildi.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Sembolik olarak çaldılar ama..., haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.