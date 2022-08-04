Semih: Hakkımı helal etmiyorum, futbolu bırakıyorum

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04/08/2022

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Semih: Hakkımı helal etmiyorum, futbolu bırakıyorum

Lefke Kulübü'nden ayrılmak isteyen ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle kulüplerle anlaşma sağlanamayınca Semih Ünaldı futbolu bıraktığını açıkladı.

Önce Cihangir son olarak M. Değirmenlik kulüpleriyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Semih

hakkını helal etmeyeceğini belirterek  şu açıklamayı yaptı, "Beni futboldan soğutan bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İşlerin bu kadar yokuşa sürülmesi yerine herkesin menfaati düşünülerek hareket edilse biz futbolcular da mağdur kalmasaydık.

Futbol yaşantıma nokta koyduğumu buradan belirtmek isterim. Hayatımın bir parçası olan futbola karşı bana bu kararı aldıran hiç bir bireye hakkımı helal etmiyorum, benim hayatımı ben çizebilirim başkası değil, bu hayat benim. "

04/08/2022 22:21
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TAGS: Semih: Hakkımı helal etmiyorum, futbolu bırakıyorum
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