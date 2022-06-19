Semih Öztürk Ogeday'ın elenmesi sonrası analiz yaptı! Kuş Uçuşu'nu örnek gösterdi

Survivor yorumcusuyken bir anda programda yer almamaya başlayan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk analizlerine sosyal medyadan devam ediyor. Survivor'da Ogeday'ın elenmesi sonrası açıklamalar yapan Semih Öztürk son dönem popüler olan Kuş Uçuşu dizisini de örnek gösterdi.

Semih Öztürk paylaşımında "Nisa’nın çok büyük avantajı var. Ciddi bir fan grubu olmakla birlikte Z kuşağının önemli temsilcisi" dedi.Survivor yorumcusuyken bir anda programda yer almamaya başlayan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk analizlerine sosyal medyadan devam ediyor. Survivor'da Ogeday'ın elenmesi sonrası açıklamalar yapan Semih Öztürk son dönem popüler olan Kuş Uçuşu dizisini de örnek gösterdi. Semih Öztürk paylaşımında "Nisa’nın çok büyük avantajı var. Ciddi bir fan grubu olmakla birlikte Z kuşağının önemli temsilcisi" dedi.

"BURAM BURAM ANADOLU KOKAN..."

Öte yandan Adem Kılıççı diye bir gerçek var. Kendisi de fanları da 2. All Star şampiyonluğu ile tarih yazmak istiyor ve bu gerçekleşirse önümüzdeki 10 yıl bunu gerçekleştirebilen biri daha olması çok zor olacak ve tarihte tek olarak anılacak. Bunu istiyorlar. Mümkün müdür göreceğiz.

Adem Kılıççı Ağrı Dağı’nın eteğinden gelip buram buram Anadolu kokan bir yağız arkadaşımız. Dolayısıyla sosyolojik olarak tabana yayılmış ve her eve girebilmiş bir isim. Konsolide ettiği kesim eyleme geçen, oy kullanan kitlenin büyük paydası. O adeta sürümden kazanan bir tüccar…

Nagihan Karadere de tarihin en başarılı ve güçlü kadın figürü olarak karşımıza çıkıyor. Hak kavramı gözetildiğinde Türkiye’nin çok büyük çoğunluğu onun hak ettiğini söylüyor. Ve hak her zaman en büyük güçtür. Nagihan’ın vurgulaması gereken nokta kadınlık değil hak olmalıdır.

SURVIVOR İZLEYİCİSİ DEĞİŞTİ

Semih Öztürk elenen Ogeday ve Atakan'ın fotoğraflarını paylaşarak Kuş Uçuşu dizisini örnek gösterdi ve "Efsane olarak geldikleri All Star’a biri dokuzuncu biri sekizinci olarak veda etti. Benim de çok beklemediğim bir silsile olmakla birlikte durumu iyi okumakta fayda var. Değişim 2020 yılında bize en sert şekilde yüzünü göstermişti. Geleneksel Survivor izleyicisi değişti. Bu bağlamda Adem ve Nagihan gibi kişiler sert mizaçlı gelenekten gelip tarzlarını aynı şekilde devam ettirdiklerinden ötürü kalıpları ve tabuları yıkan Cemal Can’lara, Nisa’lara mağlup olabilirler. Daha iyi analiz etmek için bknz; Kuş Uçuşu" yorumunda bulundu.

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19/06/2022 13:37