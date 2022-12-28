Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanma kararı aldı

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28/12/2022

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Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur boşanma kararı aldı

2014 yılının ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yarışma programı 'Ütopya' adlı yarışmaya katılan Kurretülayn Matur; Semih Öztürk ile birlikte yarışmıştı. 2014 yılından beri ilişkileri devam eden Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişti. Kurretülayn Matur eşiyle beraber nikah sonrası balayına çıkmıştı. Tatilden romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kurretülayn Matur’un verdiği küvet pozu tepkilere yol açmıştı.

"İÇİNİZİ KEMİRSİN"

Fotoğrafına ‘ucube gibisin aynı’ yorumunu yapan takipçisini sosyal medya hesabından ifşa eden Kurretülayn Matur sert sözler sarf etmişti. Matur yaptığı paylaşımına, “Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele. Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz” notunu düşmüştü.

BOŞANMA HABERLERİNİ DOĞRULADI

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinin uzun zamandır ayrılığın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Öztürk'ün Survivor Ekstra programından kovulma sebebi olduğu iddia edilen eşi Kurretülayn Matur, boşanma haberlerini doğruladı.

"İKİMİZİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN"

Kurretülayn Matur, ''Boşanma haberleri doğrudur. Her ikimizin de hakkında hayırlısı olsun'' açıklamasında bulundu.

'PROGRAMDAN KOVULDU' İDDİASI 

Kurretülayn Matur, Göz6 programı yıllarından beri küslük yaşadığı Alpay Kazan'ın ölümü sonrası yaptığı ''Hakkımı helal etmiyorum'' paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı kızdırmıştı. Dostu Alpay Kazan'ı kanserden kaybeden Acun Ilıcalı, Matur'un paylaşımının faturasını Semih Öztürk'e kestiği ve ünlü yorumcuyu programdan çıkardığı iddia edilmişti.

(Kurretülayn'ın attığı o tweet)

SURVİVOR'A KATILACAK İDDİASI

Acun Ilıcalı'nın projelerinden biri olan ve 2014 yılında yayın hayatına başlayan yarışma programı Ütopya'da yer alan Semih Öztürk, 2016 yılında Survivor Gönüllüler takımının kadrosuna girmişti. Yarışmanın ardından ekranlarda Survivor Panorama'da yorumcu olarak gördüğümüz Semih Öztürk'ün bu yıl Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı söyleniyor.

DOĞUM GÜNÜNÜ AYRI GEÇİRDİ

Kurretülayn Matur'un doğum gününü eşinden ayrı geçirmesi ve ikilinin bir süredir beraber görüntü vermemesi, ayrılık dedikodularını alevlendirmişti.

NIETZCHE'NİN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Matur, bu dedikodulardan sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' notunu paylaşmıştı.

 

28/12/2022 08:59
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TAGS: Semih Öztürk, Kurretülayn Matur
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