Semiha Yankı evinde yaşadığı saldırıyı ağlayarak anlattı!

Bir döneme damgasını vuran 63 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı, abisi Metin Yankı'yı gözlerinin önünde hayatını kaybedişini ve evinde yaşadığı saldırıyı Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Dur Bi Dinle' programında anlattı.

Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Abisini sahnede nasıl kaybettiğini açıklayan Yankı, daha sonra ise evinde saldırıya uğradığı olayı anlattı.

63 yaşındaki sanatçı, hayatının dönüm noktası olan abisi Metin Yankı'nın sahnede gözünün önünde hayatını kaybettiği anları gözyaşları içinde şöyle anlattı:





"O gece ben de sahnedeydim. Gözümün önünde oldu o olay. Abimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanama sebebiyle kaybettik..."

Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı, bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak..."

"Babam 1.90 boylarında, abim 1.75'lerde. Tavan ise 2.50. Yani ayakta dengede durmaya çalışırken abim ayağını tavana vurunca babamın başındaki Demir ile tavan arasında boynu kırılıyor."

Ardından evinin terasında uğradığı cinsel saldırıyı anlatan şarkıcı Semiha Yankı, yaşadığı olaydan sonra sekiz sene boyunca psikoloğa gittiğini söyledi.

"Çengelköy'deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım. O zaman taşındığım evin karşısında inşaat var. Oradaki bir işçi takmış bana kafayı..."

"O gün de evde çalışan kadını markete yollamıştım. Kadın da bir sevgili bulmuş kendine bizim siteden, gidiyor markete gelmiyor onunla görüştüğü için..."

Evimin terasında dolaşıyorum ben de, kadını bekliyorum. Beklerken beklerken biri geldi arkadan. "Seninle konuşmak istiyorum" dedi ama kafa bir dünya..."

'Ne istiyorsun?' dedim, 'Ben sana aşık oldum' dedi. Sonra bir şeyler oldu, biz boğuşmaya başladık. Feryatları bizim evde çalışan kadının sevgilisi duyuyor, o koşuyor. Adama tekme atıyor ama adam bırakmıyor beni, o kadar uyuşmuş. Sonra kurtarıyorlar beni bir şekilde..."

Sonra bu adamı yakalayıp hapse attılar. Nakıs teşebbüs olduğu için 3,5 sene yedi ve çıktı. Şimdi kim bilir hangi kadının başına bela olmuştur. Bu olay sebebiyle ben sekiz sene psikoloğa gittim, tedavi gördüm."

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16/10/2021 16:13