Semih’e 4 maç, Redif Nurel’e 21 gün ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11-12-13 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Aytan İmamzade Özsusuzlu (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Batuhan Kır (Doğukent SK)

3 Maç Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Ertuğrul Er (Gönyeli SK)

1 Maç Esef Karakurt (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Hüseyin Ege Maraba (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Hüseyin Pilatin (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Kemal Uçaner (Binatlı YSK)

1 Maç Malik Yakubu (Binatlı YSK)

1 Maç Mehmet Efe Özer (Mesarya SK)

1 Maç Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Mehmet Korkmaz (Girne Halk Evi)

3 Maç Nihat Batak (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç Okyanus Öndağ (Gönyeli SK)

2 Maç Rıdvan Konaç (Doğukent SK)

1 Maç Ussumane Djabi (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ali Aktepebaşı (Ortaköy SK)

3 Maç Birol Saiter (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Ebuzer Ulaş (Doğukent SK)

1 Maç İsmet Hacıoğulları (Yalova SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi DSK) Fikret Yağcıoğlu (Yenicami AK) Halit Şakalak (Alsancak Yeşilova SK) Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK) Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi) Şükrü Hilmi Erdoğan (Miracle Değirmenlik SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 12.11.2023 tarihinde Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK Asbuzu U16 Ligi 2. Grup karşılaşmasında, Çetinkaya TSK futbolcusu Enes Çetrez’in oyundan ihraç kararını müteakip rakip takım futbolcusu ile karşılıklı olarak kavga ettikleri raporlardan tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;

a) Çetinkaya TSK 116941 lisans numaralı futbolcu Enes Çetrez’e, DT 88 ve 45’in ihlallerinden dolayı DT 88/4 ve 45 (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine; b) China Bazaar Gençlik Gücü TSK 116527 lisans numaralı futbolcusu Salim Düşünür’e, DT 45’in ihlalinden dolayı DT 45(A) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 11.11.2023 tarihinde Dipkarpaz Stadı’nda oynanan, Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK Asbuzu U16 Ligi 6. Grup müsabakasında, topsuz alanda rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Dipkarpaz TSK, 118938 lisans numaralı futbolcusu Arda Sünmez’e DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 04.11.2023 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Lefke TSK AKSA Süper Lig müsabakası sona erdikten sonra, hakemlerin soyunma odasına gittiği esnada müsabaka hakemlerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve/veya hakaret içerikli sözler sarf ettiği, keza; maçın orta hakemine yönelik saldırı ve darp eyleminde bulunduğu raporlarda belirtilen Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel, DS-6/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiş olup, mezkûr duruşma bugüne ertelenmişti.

Kurulumuz konu ile ilgili Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’e sözlü savunma yapması için fırsat vermiştir. Savunma maksatları bakımından dinlenen Redif Nurel, hakkında düzenlenen raporlara karşılık olarak, saldırgan tavırlarda bulunduğu kabul etmiş olup, saldırı ve darp fiilini işlemediğini ve bu iddiayı kabul etmediğini beyan etmiştir. Keza; konu ile ilgili görüntü kaydı göstererek, herhangi bir temas ve/veya darp fiilini işlemediğini kanıtlamıştır. Konu görüntüde, Redif Nurel’in polis tarafından engellendiği ve/veya başka yöne doğru götürüldüğü açık ve serih bir şekilde gösterilmiştir.

Ancak Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel, Disiplin Kurulu tarafından 19.10.2023 tarihli cezası hitam bulmadan önce, hakem odasına doğru giderek kişilik haklarına saldırı ve saldırgan bir tavır sergilediğini de açıkça görmüş bulunmaktayız. Dolayısı ile Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’e, bu davranışından ötürü, DT41(1)’in ihlalinden dolayı 41(1) (B) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, sevk kararında yazılan DT 44 uyarınca herhangi bir ceza vermemeyi uygun ve adil bulduk.

4) 12.11.2023 tarihinde, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Dem’s Cons. Çanakkale TSK AKSA 1.lig müsabakasında, topsuz alanda rakibinin yüz kısmına dirsek atması nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesini müteakip oyun alanından dışarı çıkarken 4. hakemin bulunduğu bölgeye gelip hakemin formasını çektiği raporlardan tespit edilen Miracle Değirmenlik SK 107780 lisans numaralı futbolcusu Semih Ünaldı’ya, DT 35(1) ve 43 (1)’in ihlallerinden dolayı DT 35(1) (A) ve 43(2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) Kurulumuz Binatlı YSK’nin 13.11.2023 tarihinde KTFF’ye hitaben kaleme almış olduğu ve 12.11.2023 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya KOSK ve Binatlı YSK arasında oynanan AKSA 1.Lig müsabakasında maçın hakeminin maçın 63. dakikasında Binatlı YSK oyuncusuna göstermiş olduğu çift sarı kart ve kırmızı karta itiraz etmiş ve Kurulumuz tarafından değerlendirilmesini talep etmiştir. Disiplin Talimatı’nın 81. maddesinin 2. fıkrasında açıkça Disiplin Kurulu’nun “müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz” ifadeleri kullanılmıştır. Dolayısıyla, Kurulumuz Binatlı YSK tarafından kaleme alınmış olan taleplerini işbu sebeple oybirliği ile reddederiz.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı