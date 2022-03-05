Seminerde 60’ın üzerinde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum veteriner hekim bir araya geldi

İki toplumlu platform “One Health Cyprus”, geçen cumartesi günü, Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde (Home for Cooperation) “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu bir seminer düzenlendi. Seminere, 60’ın üzerinde Kıbrıslı Türk ve Rum veteriner hekim katıldı.

Seminerle ilgili yapılan açıklamaya göre, iki toplumlu bir platform olan “One Health Cyprus” tarafından organize edilen “Köpeklerde Leishmaniasis” konulu seminer, adanın güney ve kuzeyinde görev yapmakta olan veteriner hekimlerin, halk sağlığı açısından da önemi olan bir konu üzerinde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları fırsatı sundu.

Seminerde hem köpekleri hem de insanları etkileyen Leishmaniasis hastalığında güncel tedavi ve mücadele yöntemleri ile birlikte hastalıkla mücadelede birlikte çalışabilme imkanları tartışıldı. Napoli Üniversitesinden Dr. Gaetano Oliva, hastalıkta kullanılmak üzere geliştirilen aşıların etkinliği ile ilgili güncel bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı.

Araştırmacılar Doç. Dr. Serkan Sayıner ve Dr. Vasiliki Christodoulou, sunumlarında Leishmaniasis’in güncel tanı yöntemleri ile ülkenin çeşitli bölgelerindeki yayılımı ile ilgili veri paylaşımında bulundu. Açıklamada, bu sunumların, adadaki hastalık haritasındaki soru işaretlerinin netleşmesi ciddi katkıları olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerinin, klinik uygulama, halk sağlığı ve hayvan sağlığını geliştirmek adına bilgi ve tecrübe paylaşmasını hedefleyen bir platform olan “One Health Cyprus”’un şu ana kadar 5 webinar, birçok çiftlik ve mezbaha ziyaretleri organize ettiği de hatırlatıldı.

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05/03/2022 13:23