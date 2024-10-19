Seminere İlgi yüksek

Basketbol Federasyonu, bu yıl görev almak isteyen antrenörlerimizin katılımının zorunlu olduğu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri gerçekleşti.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Rauf Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere 50 antrenör katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını Basketbol Federasyonu Başkan vekili Ahmet Karaoğlan ile federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş yaptılar.

Seminerde Türkiye’nin önemli antrenörlerinden Cem Çağal, Timuçin Meri. ve Hakan Göveli yer alırken, Türk Basketbolunun önemli hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu katıldı.

Bu habere tepkiniz:

