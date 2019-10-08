Şempanze Congo'nun 55 resmi satılacak,

İngiltere'de 1950'lerde yaptığı resimlerle ünlü olan Congo adlı şempanzenin "eserlerinden" oluşan bir koleksiyon Aralık'ta Londra'da satışa çıkarılıyor. 1,850 dolarla 7,400 dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak 55 resimden toplam 200 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. 10 yaşında veremden ölen Congo, 1950'lerin sonunda davranış bilimci ressam Desmond Morris'in sunduğu, Londra Hayvanat Bahçesi'nden yayımlanan "Zoo Time" adlı televizyon programında 3 yıl içinde 400'den fazla resim yapmıştı. Ünlü İspanyol ressamlar Pablo Picasso ve Joan Miro ile İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in, "soyut dışavurumcu" tarzıyla bilinen Congo'nun birer resmine sahip olduğu belirtiliyor.

08/10/2019 14:53