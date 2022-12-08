Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti

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08/12/2022

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Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti

Çevresinde çok sevilen biri olan Semral Şefkioğluları, hayatını kaybetti.

Alsancak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Kukla köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Semral Şefkioğluları hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (09.12.22) öğlen namazından (11.45) sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir. Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

08/12/2022 21:01
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TAGS: Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti
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