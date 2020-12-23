Şemsettin Bayraktar hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Lefkoşa’da Ayvalık Sokak üzerinde bulunan inşaattan düşerek ağır yaralanan Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, bugün saat 09:45’de yaşamını yitirdi.

Bayraktar, 21 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da devam eden bir inşaatın 2'nci katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yaptığı sırada, dengesini kaybederek düşmüştü. Yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşen Bayraktar ağır yaralanmıştı.

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23/12/2020 13:37