Şemsiye dehşeti… Her şey bir anda oldu!

ABD’nin New Jersey eyaletinde son yılların en sıra dışı plaj kazalarından biri yaşandı. 67 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Reynolds, kumsalda güneşlendiği sırada bir anda kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı.

Etraftaki her şey uçmaya başlarken, rüzgara kapılan plaj şemsiyelerinden biri Reynolds’ın üzerine doğru gelmeye başladı. Şemsiye durumdan habersiz kadının bacağına saplanırken, Reynolds acı içinde bağırmaya başladı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk yardım müdahalesi olarak şemsiye demiri kesilirken, kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları bir anda çıkan rüzgarla ortalığın karıştığını ifade ederken, hastaneye kaldırılan kadının son durumuyla ilgi bilgi verilmedi.