Sen kayıt dışılığın önüne geçme ama sendikanın ya da yardım kurumunun aidatına göz koy

Hükümet edenler ne yapacağını şaşırmış durumda… Sorunlara çözüm bulamaz hale gelen hükümet, halkını kucaklayacak ve tüm kesimlerin sıkıntılarına çare bulacak açılımları yapmak yerine abuk sabuk işlerle uğraşıyor.

Hükümet, “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” çerçevesinde sendikalara ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapmayı planlıyor.

Olacak iş değil… Kayıt dışığa çare bulamayan, adaletli vergi toplayamayan, devlete yönelik yükümlülüklerini yerine getirecek gücü olduğu halde bin bir türlü numarayla ödemeyenlerden hesap soramayan, alacağını tahsil edemeyen hükümet, gözünü sivil toplum örgütlerinin aidatlarına dikti.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin 4 ay boyunca hayat pahalılığı ödeneğini kesmek isteyen, düşük emeklilik maaşı nedeniyle ailesini geçindiremeyen ve ikinci iş yapan emekçi emeklilere vergi uygulayan hükümet, şimdi de sivil toplum örgütlerinin aidatlarından kesinti yapmak için uğraşıyor.

Size ne yahu sendikaların, derneklerin, birliklerin, hayır kurumlarının aidatlarından? Sivil toplum örgütünün üyesi, gönüllü olarak bu parayı veriyor. İnsanlar, üyesi olduğu sivil toplum örgütüne katkı yapıyor, sen devlet olarak neden bu paralara ortak olmak istiyorsun?

Kişiler bu aidatları ya üyesi olduğu örgüt kendisine bazı avantajlar sağladı diye veriyor ya da kanser hastaları gibi, engelliler gibi, kimsesiz çocuklar gibi kesimlere katkı yapmak için.

Devlet olarak sana ne bundan? Sana ne oluyor? Hepsi bitti de yardım/ katkı paralarına mı göz koydunuz?

Hep kolaya kaçıyorsunuz; “kes kamu çalışanın, emeklinin hayat pahalılığı ödeneğini”, “emekli emekçiye vergi koy”, “sivil toplum örgütlerinin aidatlarına ortak ol”, nedir yahu bunlar?

Ayıptır, günahtır, yazıktır… Bu Covid-19 salgınında halkınıza, reel sektöre, emekçiye doğru dürüst katkı yapmadığınız yetmezmiş gibi, tam tersine gözünüz bu insanların cebinde.

Bir de kesintileri “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın altına koymazlar mı? Ne ilgisi var sivil toplum örgütlerinin aidatlarının bu yasa ile?

“Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasası”, 2017 yılında ne için yapılmış ve geçmişti biliyor musunuz? Hemen size hatırlatayım; bu yasa; “Günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırmak, tecil (erteleme) ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirmek” gibi amaçlarla hazırlanmıştı.

Şimdi bu yasayı elleyip de içine eklemeler yaparak, yeni bir tasarıyla ortaya çıkacaksınız ve yasanın ismi ve amacı ile hiçbir ilgisi olmayan bir şekilde sivil toplum örgütlerinin aidatlarından kesinti yapacaksınız…

Ayıp ki ne ayıp… Hatta vicdansızlık derler buna. Yardım amaçlı toplanan paralardan pay alacaksınız… Sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde yardıma muhtaç kesimlere sizin yapmanız gereken katkıları sivil toplum örgütleri yapacak, adeta dilenir gibi küçük küçük paracıklar toplayarak bir rakama ulaşmaya çalışacak ve sen de gelip hazıra konacak, bundan kesinti yapacaksın?

Kim veriyor size bu akılları, bu vicdana sığmayan kararları almanız için? Örneğin kanser hastalarına, engellilere, kimsesiz çocuklara, ihtiyaçlı ailelere gidecek yardımlardan pay koparmaya çalışmak bir devlete yakışır mı?

Siz hükümetsiniz, devleti yöneten hükümete fırsatçılık yakışır mı? Buna “ironi” mi desem “kara komedi” mi yoksa “rezaletin son perdesi” mi bilemiyorum.

Sendikalar da hükümete; “bizi zayıflatarak susturmanın provasını mı yapıyorsunuz?” diye soruyor. O da olabilir, hem gelir elde etmek, hem sivil toplum örgütlerini zayıflatmak isteyebilirler. Bunun provasını yapıyor olabilirler tabii ki… Bir taşla iki kuş, ne güzel değil mi?

Kamu alacaklarını tahsil etmekten aciz, adaletli vergi toplayamayan, kayıt dışılığın önüne geçemeyen, bu konuda son derece başarısız olan, don gömlek olduğu bazı güçlü çevrelere söz geçiremeyen, bırakın onlardan kamu alacağını tahsil etmeyi daha da devlet olanaklarını onlara peşkeş çeken hükümet ne acı ki “Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” çerçevesinde sivil toplum örgütlerinin aidatlarından kesinti yapacak…

Sen cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrası partizanca istihdam yapacaksın… Yetmeyecek, Covid-19 salgını çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na verilen istihdam yetkisini yine partizanca kullanacaksın, yeni icat çıkarıp, mevsimlik işçi statüsünde hemşire istihdam edeceksin… Müdür, müsteşar atamaların bitmek bilmeyecek, o da yetmeyecek, kamuya danışmanlar pompalayacaksın… Müşavirleri kullanmayacak, çalışmadan maaş çekmelerine göz yumacaksın… Hiçbir tasarruf yapmayacaksın ama emeklinin, emekçinin maaşına göz dikeceksin, sivil toplum örgütlerinin aidatlarına ortak olacaksın.

Güler misin ağlar mısın, yoksa isyan mı edersin? Akla, mantığa uymayan ve vicdana sığmayan işler yapmaktan vazgeçin artık…

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07/06/2021 21:28