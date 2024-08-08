Sen Nehri'ndeki kirlilik seviyesinin Olimpiyat organizatörlerinin açıkladığından daha yüksek olduğu iddia edildi

Olimpiyat oyunlarında yüzme ve triatlon müsabakalarının yapıldığı Sen Nehri kirlilik tartışmaları ile gündemdeki yerini korurken, Fransız medyası nehrin kirlilik seviyesinin organizatörlerin açıkladığından çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Fransız haber sitesi Mediapart'ın Paris Belediyesine bağlı Eau De Paris laboratuvarından elde ettiği verilere göre, Sen Nehrindeki su kalitesi, olimpiyatların başlangıcından bu yana sadece 10 günün 2'sinde yüzmek için yeterli seviyede oldu.

Paris Belediye Başkanı kirlilik tartışmaları ile gündemdeki Sen Nehri'nin temiz olduğunu savundu

Portekizli triatloncu Vasco Vilaca, Sen Nehri'nin kirliliğini eleştirdi

Portekiz Olimpiyat Komitesinden triatlon sporcusu Vasco Vilaca açıklaması

27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Sen Nehrinden alınan numunelerde E.Coli (koli basili) bakterisinin, genellikle insan vücudunun tolere edebildiği sınırın üzerinde olduğu ileri sürüldü.

Sonuçlar, halka açık yüzme kriterleri açısından ele alındığında ise nehrin 10 günde bir bu kriterleri karşıladığı kaydedildi.

Olimpiyat karşılaşmalarının başladığı tarihten bu yana görülen yağmurlu havanın da Sen Nehrinin kirlilik seviyesini artırdığı belirtiliyor.

Paris Belediye Başkanı Sen Nehrinin temiz olduğunu savunmuştu

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Sen Nehri kirden arındırıldığı için çok mutlu ve gururlu" olduklarını belirtmişti.

Bazı sporcuların Sen Nehri'nde katıldığı bireysel yarışların ardından hastalanmaları nehrin kirliliği tartışmalarını alevlendirirken Başkan Hidalgo, Sen Nehri'nin temiz olduğunu savunmuş ve "Sen Nehri'nde yüzdüğü için hasta olan ya da yarıştan çekilen hiçbir sporcu yok. Bunlar yalan haberdir." ifadelerini kullanmıştı.

Bazı sporcular müsabakaların ardından hastalanmıştı

Belçikalı sporcu Michel'in Sen Nehri’nde katıldığı bireysel yarışların ardından E.Coli (koli basili) bakterisine yakalanması sebebiyle Belçika ekibi, triatlon karışık takım finallerinden çekildiğini duyurmuştu.

Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca’nın da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştirdiği bildirilmişti.

Sporcu Vilaca karışık takım yarışmasının ardından AA muhabirine, yarışların yapıldığı Sen Nehri'nin kirliliğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.

Vasco Vilaca, Belçikalı Claire Michel'in Sen Nehri'nde yüzdükten sonra rahatsızlandığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suyun kalitesi en iyi noktada değildi. Buraya geldiğimizden beri Sen Nehri'nde hiç antrenman yapamadık. Çünkü hastalanma riski çok yüksekti. Yüzerken çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Bundan daha kirli yerlerde de yüzdüm. Fakat asıl problem suyun ne kadar berrak olduğu değil. Suda bakteriler var ve siz bunu görmüyorsunuz. Yarışın ardından temizlenmek zorundasınız. Olimpiyat Köyü'nde çok fazla insan birbiriyle iletişim içinde. Köyde, nehirde yüzmeyen birçok sporcu da hasta oldu. Ama Belçikalı sporcu buradaki yarışın ardından hastalandı, semptomlar da onu gösteriyordu. Burada mecbur kalmasam kesinlikle yüzmezdim. Su çok kirli."

Sen Nehri'ndeki yüzme antrenmanı 5 kez kirlilik nedeniyle iptal edilmişti.

30 Temmuz'da yapılması planlanan erkekler triatlon müsabakası da yine kirlilik nedeniyle 31 Temmuz'a ertelenmişti.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri'nin temizliği için Fransız hükümeti 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadı.