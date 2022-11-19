Sen nerdeysen MR.BROWN orada!

Kıbrıs'taki 20. yılına özel, sınırlı sayıda üretilen Kıbrıs temalı ambalajlarıyla Mr. Bown ürünleri Miss Kuzey Kıbrıs 2022 Kraliçeleri Azra Kızılbora, Güzel Halime Denizkurdu, Suna Seferler ve Bay Kuzey Kıbrıs Volkan Zeki Sel ile birlikte Erülkü Süpermarket standında halkla buluştu. Alışveriş için gelenler ile standda kameralara poz veren güzeller Mr. Brown ürünleri ve 20 yıl etkinlikleri hakkında müşterileri bilgilendirdi.

Kıbrıs'ın kahve kültürü ile özleşmiş, soğuk kahve denince akla ilk gelen marka Mr. Brown, Kuzey Kıbrıs'taki 20. yılına özel ürettiği ambalajlarına Kıbrıs'ın tarihi mekanlarını taşıdı.

1572-1579 yılları arasında Kıbrıs Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından inşa edilen, Osmanlı dönemi şehir içi ticaret hanlarının mimari özelliklerini taşıyan, günümüzde halen iç ticaretin yapıldığı, Lefkoşa’nın turistik mekanı Büyük Han, St. Aziz Nikolas Katedrali eski bir Katolik mabedi olan 1328'de katedral olarak açılmış ve 1571'de Osmanlı Devleti tarafından bölgenin ihtiyacını karşılamak için camiye çevrilen Mağusa bölgesinin en gotik ve ihtişamlı tarihi eseri olan Lala Mustafa Paşa Camiisi ve MÖ 10.yy Akatlar tarafından kurulmuş, adanın en güzel limanı, eski Venedik evleri, restorant ve tavernalar ile eşsiz bir güzeliğe sahip olan Girne Limanı Mr. Brown'ın ambalajında yer aldı.

Oero Trading Ltd kalite ve güvencesiyle ithal ettiği Mr. Brown 20 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen soğuk kahvesi oldu.

20. Yılına özel ambalajı ile Kuzey Kıbrıs için sınırlı sayıda üretilen MR. Brownlar tüm marketlerde yerini aldı. Oero Trading LTD'in lansmana özel Scooter hediyesini kazanma şansı yakalamak için ise 20. yıla özel üretilen bir Mr.Brown almak yeterli olacaktır. Her Mr.Brown'a bir bilet!

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19/11/2022 17:50