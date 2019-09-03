SOS Çocukköyü Derneği ülkemizde aile bakımını kaybetmiş çocuklara ve gençlere bakım veren, aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukları destekleyen ve toplumdaki tüm çocukların ve gençlerin gelişimine aktif katkı koymak adına çalışmalar yapan bir hayır kurumudur.

Bugün derneğimizin bakım sistemi dahilinde 109 çocuğa ve gence direk bakım verilmekte, 87 çocuğa ve ailelerine Aile Güçlendirme Projemiz ve 600’den fazla gence Gençlik Gelişim Merkezimiz (GİGEM) tarafından destek sağlanmaktadır.

Dernek çalışmalarımızla hergün 800’den fazla çocuğun ve gencin hayatına dokunmaktayız.

Eğitimin çocuklarımızın geleceğindeki öneminin farkında olan bir kurum olarak, SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım gören çocuklarımızın eğitim hayallerini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yedi yaşında bir çocuğun aşçı olma hayalini, 5 yaşında cesur bir kızın yangınlara atlayıp kahraman olma hayalini, 9 yaşında bir çocuğun hayvanları iyileştirmek için veteriner olma hayalini...

Eylül ayı boyunca yapacağınız her bağış, çocukların okul ücretleri, kurs ücretleri, cep harçlığı ve okul ihtiyaçlarına dönüşerek, okuyan her çocuğumuzu hayallerine bir adım daha yaklaştıracak.

Sen Varsan Hayaller Gerçek Olur.

Bağışlarınız için;

www.soscocukkoyu.org sayfasından online bağışta bulunabilir, SOS Çocukköyü Banka hesap numaralarına yatırım yapabilir 4120’ye sos yazıp 30 tl tutarında bağışta bulunabilir veya derneğimize gelerek elden bağışta da bulunarak çocukların okul ihtiyaçlarına katkıda bulunabilirsiniz.

Tüm çocukların eğitim hakkına sahip olduğu bir dünya dileğiyle...