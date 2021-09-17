Sencer’den Adalet Bakanlığı Tartışmalarına Eleştiri

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17/09/2021

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Sencer’den Adalet Bakanlığı Tartışmalarına Eleştiri

 Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, KKTC’de Adalet Bakanlığı kurulması yönündeki tartışmaların her geçen gün arttığını savunarak, bunu eleştirdi.

Bu tartışmaların Adalet Bakanlığı’nın kurulması halinde ne olacağına, neyin, nasıl değişeceğine dair hiçbir açıklama içermediğini belirten Sencer, “Adalet bakanı olup da adaletin esamisinin okunmadığı nice ülkeler var” dedi.

Sencer, konuyla ilgili yazılı açıklamasında adaletin seçimle mevki sahibi olan birine emanet edilemeyeceğini vurgulayarak, “Bunu isteyenler, adalet bakanının neyi nasıl değiştireceğini, bu değişikliğin ne cihetten bir terakki teşkil edeceğini izah etmeli” ifadelerine yer verdi.

17/09/2021 14:10
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TAGS: Sencer#Adalet Bakanlığı
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