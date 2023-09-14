Sendika Cesurer’in istifasını istiyor

Haber Kıbrıs-Özel

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer’in oğlu kurumda istihdam edildi. Geçtiğimiz hafta yazılan sonuçlarda başarısız olan oğul Cesurer, akşam arka kapıdan işe alınan 15 kişi arasında yer aldı.

Aylardır halkı mücadele için sokağa Çağıran Cesurer, konu oğlu olunca her türlü etik değeri ayaklar altına aldı.

Cesurer’in oğlunun torpille istihdam edilmesinin ardından, El-Sen yönetimi istifa çağrısı yaptı.

Cesurer dışında kalan yönetim kurulu üyeleri şu sıralarda yol haritası belirlemek için toplantı çağrısında bulundu.

Cesurer’in oğlunu istihdam etmek için Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’dan yardım istemesi kurum tarihine kara bir leke olarak geçti.

Kurumu korumak ve halkın çıkarlarını savunmak iddiası ile sendika başkanlığına aday olan Cesurer, ilk fırsatta ekibini de, sendikal kavgayı da satarak, herkesi yarı yolda bıraktı.

Her fırsatta “Kıb-Tek halkındır” savunması yapan Cesurer, bu adımı ile mücadeleyi de sıfırlamış oldu…