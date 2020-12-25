Sendika Tüm Çocuklara Test Yapılmasını İstedi

Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda bugün 3. sınıfta okuyan bir öğrencinin daha testi pozitif çıktı.

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25/12/2020

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Sendika Tüm Çocuklara Test Yapılmasını İstedi

Gazimağusa Alasya İlkokulu’nda geçtiğimiz hafta sonu iki öğrencinin PCR testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Bugün ise 3. sınıfta okuyan bir öğrencinin daha testi pozitif çıktı.

KTÖS Genel sekreteri Şener Elcil bugün okulda saptanan Covid-19 vakası ile ilgili açıklamada bulundu.

Elcil:" Alasya ilkokulumuzda 3. sınıf bir öğrencimizde yeni bir pozitif vaka görüldü. Bizde Sağlık Bakanlığı'na, 3. sınıfta okuyan bütün öğrenciler için test yapılmasını rica ettik fakat herhangi biri bizimle iletişime geçmemiştir. Bu konuda endişe duymaktayız". ifadelerini kullandı.(MHA)

25/12/2020 11:37
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TAGS: Gazimağusa Alasya İlkokulu, koronavirüs, covid-19
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