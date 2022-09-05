Sendika ve belediye başkanları perşembe günü başbakan ile görüşecek

ads ads ads ads
05/09/2022

ads
ads
Sendika ve belediye başkanları perşembe günü başbakan ile görüşecek

Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı 8 eylül Perşembe günü saat 14.30’da Başbakan Ünal Üstel’le görüşecek.

  Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası ve Mağusa Türk Genel-İş, “belediyelere ayrılan katkı payını görüşmek üzere” gün içinde Başbakan Ünal Üstel’den randevu alamazsa bu akşam eylem süreci başlatacaklarını ifade etmişlerdi.

05/09/2022 18:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sendika ve belediye başkanları perşembe günü başbakan ile görüşecek
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.