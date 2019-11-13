Sendika yarın Şehit Zeka Çorba Ortaokulu’nda basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) açılalı yaklaşık 2 ay olmasına rağmen okullarda öğretmen eksikliği ve altyapı sorunlarının devam ettiğine dikkat çekmek amacıyla yarın Gönendere’de yer alan Şehit Zeka Çorba Ortaokulunda basın açıklaması yapacağını açıkladı.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, basın açıklaması saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Pazartesi günü 1. Dönem ara sınavlar başlayacak olmasına rağmen öğretmen eksikliğinden dolayı çocukların bazı derslerden sınava giremeyeceği belirtilerek, “ Çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alan bakanlık bazı okullara ihtiyaç olmadığı halde partizanlıkla öğretmen almakta, bazı okullarımızda ise derslerin boş geçmesine göz yummaktadır” denildi.

13/11/2019 17:44